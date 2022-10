Vaarwel Vijfsprong: Rucphen plonst vanaf volgend jaar in De Watertuin

Fysiothera­peu­ten klagen over tarieven verzeke­raars: ‘Ze zijn niet kostendek­kend’

Fysiotherapeuten klagen steen en been over de vergoeding die ze krijgen van zorgverzekeraars. Die is volgens de beroepsgroep niet kostendekkend. ,,Ik kan het hoofd boven water houden door er dingen bij te doen. Als dat zou wegvallen, zou ik in de problemen komen.”

30 oktober