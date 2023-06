200-jarige koffiebran­de­rij Van den Biggelaar heeft eindelijk glas-in-lood­raam terug, maar worstelt met afgebeelde ‘moriaan’

ROOSENDAAL – ‘Op 8 juni 1823 start Marijn van den Biggelaar een winkel in het toenmalige Rosendael. In deze winkel verkocht hij koffie, thee en andere koloniale waren’, aldus de website van Van den Biggelaar Koffiebranderij in Roosendaal. Dat is deze donderdag precies 200 jaar geleden.