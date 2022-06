Van poseren in lingerie tot smartlappen zingen: Leona Melsen geniet van aandacht

Brand in leegstaan­de woning Roosendaal, mogelijk aangesto­ken

ROOSENDAAL - In een leegstaande woning aan de Industriestraat in Roosendaal woedde in de nacht van dinsdag op woensdag een brand op de eerste verdieping. Met twee bluswagens en een hoogwerker kwam de brandweer naar de woning om de brand te blussen. Mogelijk werd de brand aangestoken.

7:28