Van Rijnbach en De Beer informateurs nieuw college Roosendaal

Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen zijn de elf Roosendaalse partijen , die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, zijn in goed onderling overleg overeengekomen om de eerste onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord in gang te zetten.

Direct na de verkiezingen gaan de informateurs met de elf partijen onderzoeken wie er met elkaar een voorkeurscoalitie willen vormen. Was er in 2014 en 2018 nog één interne informateur vanuit de grootste partij, nu is gekozen voor een nieuwe aanpak.

Oud-burgemeester

De elf partijen - Roosendaalse Lijst, VLP Roosendaal, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, Christen Unie, Forum voor Democratie, Vitaal Liberaal en Burger Belangen Roosendaal - zijn in meerderheid overeengekomen om te gaan werken met het duo. Heleen van Rijnbach is oud-burgemeester van Etten-Leur en vervulde tijdelijk de burgemeesterspost van Halderberge. Paul de Beer was wethouder in Breda.

De informatiefase begint met een openbare bijeenkomst op 21 maart. De lijsttrekkers kijken terug op de verkiezingsuitslag en de informateurs lichten toe hoe ze te werk gaan. Inwoners zijn welkom hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden is nodig vanwege de beperkte capaciteit. Dat kan via griffie@roosendaal.nl

19 mei streefdatum nieuw college

Daarna volgen de gesprekken met de elf partijen. Aan het eind van hun opdracht leggen de informateurs in de openbaarheid verantwoording af. Het resultaat is een eerste voorkeurscoalitie met een aantal partijen, waarmee vervolgonderhandelingen gaan plaatsvinden. Dan start de formatiefase, die uiteindelijk leidt tot de vorming van een nieuw college en een nieuw bestuursakkoord. De voorlopige planning is om in de raadsvergadering van 19 mei de wethouders te installeren.

Volledig scherm Paul de Beer stopte in het najaar als wethouder van Breda en gaat straks als duo-informateur aan de slag in Roosendaal. © Pix4Profs-Ron Magielse