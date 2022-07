Van wie is deze nieuwe ‘spookauto’ ter waarde van 60.000 euro in Roosendaal?

ROOSENDAAL - Een vrijwel nieuwe Range Rover met een geschatte waarde van ongeveer 60.000 euro is donderdag in beslag genomen aan de Schotbossenstraat in Roosendaal. De ‘spookauto’ staat al wekenlang geparkeerd in de straat, lijkt van ‘niemand’ en is ook niet verzekerd.

Het komt vaker voor dat een oude auto onverzekerd en zonder registratie wordt achtergelaten, vertelt een woordvoerder van de politie. Ook komt het regelmatig voor dat een auto in beslag wordt genomen. ,,Soms ter waarheidsvinding of als iemand een schuld heeft openstaan.”

Aftandse auto’s die gedumpt worden

Maar in het geval van een inbeslagname staat de auto in ieder geval op iemands naam. En wanneer een auto voor schroot wordt achtergelaten, gaat het om voertuigen in verloren toestand. ,,Meestal zijn spookvoertuigen oude aftandse auto’s die gedumpt worden, dit is een redelijk nieuwe Range Rover.”

,,Spookauto’s hebben meestal lekke banden en vaak is alles kapot”, vervolgt de woordvoerder. ,,Als iemand geen zin heeft om een oude auto naar de sloop te brengen, kan zo’n wagen jaren ergens staan.”

Daarom is de vondst van donderdag zo opmerkelijk: wie zou er vrijwillig een bijna nieuwe auto met een waarde van ongeveer 60 duizend euro laten staan? Hoelang de luxe SUV precies in de straat stond, is niet bekend. ,,Meestal gaat het bij spookauto’s om minstens een aantal weken.”

De auto verkopen

De politie houdt er ook rekening mee dat de luxe auto mogelijk is gestolen. De komende tijd volgt er een onderzoek naar de vondst. En als niemand de auto kwijt is? ,,Als er geen eigenaar is en er meldt zich ook niemand, dan is de kans groot dat we de auto gaan verkopen”, vertelt de woordvoerder.

De SUV gaat dan naar ‘de domeinen’, een plek waar de politie ‘spullen zonder eigenaar’ aanbiedt. ,,Dan kan het zijn dat de auto geveild wordt.” Allerlei spullen worden daar aangeboden. ,,Auto’s van criminelen, maar soms ook schilderijen.” En ja, de veiling is openbaar, dus iedereen kan er naartoe, aldus de woordvoerder.