Van Wijnen houdt de vaart er in met bouw 110 huizen in de Groene Vaart

Roosenda­ler zet zijn hond in bij ruzie: slachtof­fer meerdere malen in been gebeten

Een 43-jarige Roosendaler is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden wegens zware mishandeling. De man zou zijn hond het commando hebben gegeven om meerdere keren in het rechterbeen te bijten van een 41-jarige man.

23 oktober