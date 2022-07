Vechtpartij tussen twee automobilisten midden op snelweg bij Roosendaal

Hitte­stress bij de thuiszorg: ‘Een natte theedoek in je nek is een zegen’

MOERSTRATEN/WOUWSE PLANTAGE - Terwijl heel wat bedrijven dinsdag op slot gingen vanwege de hitte, was het in de thuiszorg juist extra aanpoten. ,,Een natte theedoek rond je hals leggen, dat is een zegen.”

19 juli