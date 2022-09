Veel belangstelling voor Festival op de Grens

ROOSENDAAL - Prikkelend, fantasievol en uitnodigend tot omdenken. Zo waren de voorstellingen die dit weekend tijdens de derde editie van Festival op de Grens op de Markt in Roosendaal werden gebracht. De vele bezoekers genoten van toneel, muziek en dans in een verrassend jasje.

Theatergroep Drie Maal Plankenkoorts lanceerde in 2019 het idee om een festival te organiseren waarin publiek kennis kan maken met jonge theaterclubs of artiesten uit de verre regio. Na de kleinschalige start in de tuin van De Kring moest vorig jaar nog rekening gehouden worden met corona maatregelen. Maar nu is Festival op de Grens uitgegroeid het beoogde festival.

Uitstekend weer

Maar liefst 15 verschillende theatervoorstellingen werden verspreid over twee dagen en meerdere locaties meerdere keren opgevoerd. Vanaf het moment dat zaterdag het festival van start ging tot het einde op zondagmiddag kreeg het festival bijval van uitstekende weersomstandigheden. Hierdoor kregen voorstellingen spontaan extra aandacht van mensen die op de terrassen of in de cafés waren neergestreken.

Quote Je wordt er wel duizelig van Siem (8), Bezoeker Festival op de Grens

Ook kinderen genoten met volle teugen zoals broer en zus Siem (8) en Fieke (9) die in een levensgroot hamsterrad hun lievelingsmuziek in de maat hielden. ,,Hartstikke leuk’’, vond Siem. ,,Je wordt er wel duizelig van!’’

Vegetarische wolf

Anderen genoten ondertussen van de indringende dansvoorstelling van Compagnie 21 of komische acts in cafés. Een van de grote trekkers was Hakim die de wolf uit Roodkapje omvormde tot een goedaardig vegetarisch beest.

,,We willen een laagdrempelig festival zijn’’, vertelt artistiek leider Ad Paantjens van het festival. ,,We bieden een podium aan artiesten uit Vlaanderen en Nederland die aan het begin van hun carrière staan. Omdat Roosendaal een grensplaats is, noemen we het Festival op de Grens!’’

Volledig scherm Straat- en cafétheater op de Markt in Roosendaal. © Pix4Profs/Marina Popova