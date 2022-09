Veel duurzame pareltjes te bezoeken in Roosendaal

met Video Verkeers­dra­ma Oud Gastel: indrukwek­ken­de stoet voor omgekomen gezin, dorp loopt uit voor erehaag

In het dorpscentrum van het Brabantse Bosschenhoofd is vrijdagmiddag een indrukwekkende erehaag gevormd voor de moeder en twee kinderen die vorige week omkwamen bij het zware verkeersongeval in Oud Gastel. Meer dan duizend mensen kwamen hun steun betuigen.

9 september