Venpoorten wordt verbouwd en verduurzaamd: dit gebeurt er allemaal

Bedrijven­ter­rei­nen Halderber­ge schoner en veiliger: ‘Buitenkant van bedrijf is toch je visite­kaart­je’

OUDENBOSCH - Wonen naast of werken in een vervallen bedrijfspand met een verwilderde groenstrook ervoor is niet bepaald aanlokkelijk. Het oog wil ook wat.

22 juni