Venpoorten Wouw weer helemaal bij de tijd

WOUW - De renovatie en nieuwbouw van wooncomplex Venpoorten in Wouw zijn achter de rug en het complex is weer helemaal bij de tijd. Bewoners, bouwers, bestuurders en belangstellenden hadden hier om die reden gisteren een feestelijk momentje.

Volledig scherm Na een ingrijpende renovatie is De Venpoorten in Wouw weer klaar. Dat werd gevierd met een de onthulling van een doek met foto's. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Speciaal voor deze gelegenheid was de hal van het complex omgetoverd tot ontmoetingsruimte met feestelijke verlichting en een drankje en een hapje. Bestuurder Marc van der Steen van Stadlander noemde het een pittige klus om het gebouw te renoveren, waarbij ook de appartementen van de bewoners werden aangepakt. Nieuwe isolatie op de daken, HR++glas, een nieuwe buitengevel die extra goed is geïsoleerd en een pluktuin, waar de bewoners komende zomer de appels zo van de boom kunnen halen.

,,U hebt tijdens de bouw wel een en ander moeten doorstaan, maar u hebt vooral veerkracht getoond. We zijn nog niet helemaal klaar, want in de tuin moet nog wat aan de afwatering gebeuren, maar het resultaat mag er zijn”, gaf Van der Steen aan. Tijdens de verbouwing werden vier extra appartementen aan het complex toegevoegd en inmiddels zijn die allemaal verhuurd. De combinatie met het naastgelegen Leonardushof noemde hij een twee-eiige tweeling.

Wethouder Arwen van Gestel van de gemeente Roosendaal prees Stadlander omdat op deze manier mensen in hun eigen dorp oud kunnen worden. ,,En dit soort voorzieningen gaan we in Wouw vaker treffen”, kondigde hij aan.

Fotocollage

Peter Kraamer van bouwbedrijf Krijger vond dat er aan het eind van het proces een mooi plaatje tot stand was gekomen. Hij toonde dat aan met een meterslange fotocollage waarop het proces van de verbouwing te zien is. Die komt straks in de entreehal te hangen.

Het gebouw heeft aan de buitenzijde een mooie uitstraling door het gebruik van twee steensoorten, sierhekken voor de balkons en kleine tuintjes voor de bewoners van de appartementen op de benedenverdieping.