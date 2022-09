Verdachte drama Oud Gastel reed in huurauto, geen alcohol of drugs gebruikt: burgemeester verontwaardigd over ‘jonge mannen die keihard rijden’

OUD-GASTEL - De automobilist die verdacht wordt van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk van vrijdagavond in Oud-Gastel reed rond in een sportieve huurauto. De politie verdenkt de 27-jarige man uit Roosendaal van gevaarlijk rijgedrag in deze Mercedes. Er was volgens een woordvoerder van de politie geen alcohol of drugs in het spel.