Vernieuwd dorpshuis De Steiger doet het zonder appartementen maar mét afdekvloer

STAMPERSGAT - Bij de vernieuwbouw van dorpshuis De Steiger in Stampersgat komen geen appartementen op de eerste verdieping. In de eerste plannen werd daar nog rekening mee gehouden.

Na een verkennend onderzoek concludeert de gemeente Halderberge dat de vier beoogde bovenwoningen de kapitaallasten voor het dorpshuis niet kunnen dekken. In het voorstel aan de raad zien burgemeester en wethouders af van de appartementen. De commissieleden gingen ‘in het vooroverleg’ alvast akkoord.

De komende jaren sleutelt Halderberge in drie dorpen aan de dorpshuizen. In Hoeven vervangt de kerk het verouderde Kompas, in Bosschenhoofd wordt De Blokhut getransformeerd tot dorpshuis en Stampersgat pleegt vernieuwbouw in het bestaande complex De Steiger.

Terras

Omdat horeca sinds vorig jaar ontbreekt in het dorp, krijgt de Stichting Dorpshuisbeheer bij de toekomstige exploitatie een volwaardige horecafunctie in eigen beheer. Vanaf dat moment zijn bruiloften en partijen toegestaan en krijgt De Steiger een caféfunctie met eventueel terras. Alleen sluitingstijden ver na middernacht, zoals in de horeca-verordening is opgenomen, staat de gemeente niet toe.

Stampersgat is in het rijtje overigens als laatste aan de beurt. Wethouder Thomas Melisse verwacht in het najaar de aannemer en architect bekend te maken. ,,Voorjaar 2023 neemt de raad definitief besluit.’’

Voor de portemonnee van Halderberge is elke vorm van uitstel nadelig. Vanwege de stijgende bouwkosten tikt de teller door van eerst 2,4 miljoen euro naar inmiddels 2,8 miljoen. De jaarlijkse kapitaallasten komen op haast een ton te liggen. Melisse: ,,Het is het waard om Stampersgat een volwaardig en duurzaam dorpshuis te geven. We gaan best ver in het verduurzamen van het dorpshuis, zodat de exploitatie niet bij de energieleverancier terecht komt.’’

Een speciale evenementenvloer is reeds aangeschaft en heeft met carnaval haar nut al bewezen. Ook daar is 5480 euro voor uitgetrokken. Omdat in het gebied ook de ransuil en vleermuissoorten vertoeven, wordt bij de Zomernota nog 50.000 euro vrij gemaakt voor flora- en fauna onderzoek.