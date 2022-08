Viervoeter Joep overleden, allemansvriend hoorde bij het straatmeubilair van Roosendaal

‘Promotie­wand’ op Designer Outlet toont alle facetten van het Leisure Park in Roosendaal

ROOSENDAAL - Roosendaal is meer dan alleen de Designer Outlet op knooppunt De Stok. De stad biedt ook festivals, de wielerzomer, boerderijwinkels, fietsroutes, enzovoort. In de parkeergarage van de Designer Outlet zijn alle activiteiten verzameld in een nieuwe folder- en promotiewand.

17 augustus