Vijf mannen opgepakt in Roosendaal voor diefstal en heling auto

Schoolont­bijt geen overbodige luxe: ‘Soms zie je dat kinderen een zak chips hebben meegekre­gen’

ROOSENDAAL – Een gezonde start van de dag voor kwetsbare scholieren. Op een paar honderd basisscholen in het land is dat sinds kort mogelijk. Ook op De Vlindertuin in Roosendaal kunnen leerlingen zich te goed doen aan een gratis schoolonbijt.

8 november