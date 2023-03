Vlijt Met Volharding na drie jaar weer op de planken met klucht

met video Bewoners Kalsdonk blazen stoom af na schietpar­tij: ‘Ik ben bang geworden en wil verhuizen’

ROOSENDAAL - Nee, een pasklare oplossing voor de problemen in hun wijk hebben de bewoners niet. Meer blauw op straat, cameratoezicht? Prima. ,,Al moeten we zelf ook goed opletten wat er in de wijk gebeurt.”