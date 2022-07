VLP verbolgen over kritiek van oppositiepartijen: ‘Onder Roosendaalse Lijst was er helemaal geen inspraak’

ROOSENDAAL - De sneer van de Roosendaalse oppositiepartijen over de in hun ogen belabberde manier hoe het nieuwe gemeentebestuur inwoners betrekt bij nieuw beleid, is grootste coalitiepartij VLP in het verkeerde keelgat geschoten. ,,We zijn onaangenaam verrast en teleurgesteld.’’

Zegt Eric de Regt, fractievoorzitter van die partij. Hij is zeer teleurgesteld over de brief die de gezamenlijke oppositiepartijen naar het college van burgemeester en wethouders hebben geschreven: ,,Het moet gaan om de belangen van Roosendaal en haar inwoners en niet om het belang van oppositie of coalitie in de gemeenteraad. De kritiek van de oppositiepartijen is een terugval in de oude politiek.’’

Volledig scherm Eric de Regt (VLP) © Pix4Profs/Marina Popova De Regt, die zegt namens de VLP te spreken, legt uit dat de coalitiepartijen VLP, CDA, VVD en GroenLinks met hun handelwijze juist proberen inwoners en ondernemers meer bij het gemeentebeleid te betrekken. ,,Meer participatie is hard nodig. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart was niet voor niets zo laag”, meent het raadslid uit Wouw.

‘Onder Roosendaalse Lijst helemaal geen inspraak’

Hij vervolgt: ,,Bij de verkiezingen in 2010, 2014 en 2018 regelde de grootste partij, de Roosendaalse Lijst, alles. Er was helemaal geen inspraak van buitenaf.” Er was toen geen sprake van transparantie, inspraak of onafhankelijke begeleiders. De Regt kan het weten, want hij maakte tot zijn overstap naar de VLP in de zomer van 2020, als fractieleider deel uit van de Roosendaalse Lijst. Na de verkiezingen van vier maanden geleden zeiden alle partijen het dit keer anders aan te willen pakken.

Na de verkiezingen koos de gemeenteraad voor twee onafhankelijke informateurs en is steeds ‘open en transparant’ gecommuniceerd met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. De hele gemeenteraad stemde in met die aanpak, beklemtoont De Regt. Het leidde tot een zogeheten ambitieakkoord. Om dat verder uit te werken in een coalitieakkoord wordt dezelfde aanpak toegepast.

Toch schiet de manier waarop de coalitie met inwoners en stakeholders van gedachten wisselt, de oppositiepartijen in het verkeerde keelgat. De Roosendaalse Lijst, D66, de PvdA, Forum voor Democratie, Vitaal Liberaal en Burger Belangen Roosendaal vragen zich af met wie er nou daadwerkelijk is gesproken. En ze vinden het onbegrijpelijk dat de coalitie alle gesprekspartners naar het Atik Stadion liet komen. ,,Waarom gaat de coalitie zelf niet naar de mensen in de wijken en dorpen toe?”

Op scherp gezet

De oppositiepartijen hebben vragen over de gang van zaken gesteld aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Nog voor het college die heeft beantwoord, zegt Eric de Regt (VLP) dat er op deze manier oppositie en coalitie weer lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Hij merkt op: ,,Dit is dus weer vervallen in de oude politiek, waarom? Waarom de samenwerking weer meteen op scherp zetten?”

Het antwoord van B en W komt op korte termijn.