VLP verreweg de grootste partij in Roosendaal, Forum voor Democratie pakt één zetel

Verkiezingen 2022 VVD en WOS in Halderber­ge winnen fors, CDA gaat onderuit

In Halderberge is de VVD opnieuw de grootste partij met liefst 33,4 procent van de stemmen. Ook WOS is aanzienlijk gestegen en kwam tot 18,6 procent van de stemmen. Runner-up is Lokaal Halderberge met 22,5 procent van de stemmen. D66 neemt een grote groep kiezers mee uit de gelegenheidsformatie Progressief Halderberge.

17 maart