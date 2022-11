Vluchtelingen eerder weg uit Rucphen en voor langere tijd naar Goirle

Onderne­mers willen snel groen licht voor nieuwe deelscoo­ters: ‘Dit hoort bij een stad in ontwikke­ling’

ROOSENDAAL - Het plotselinge vertrek van deelvervoeraanbieder Go Sharing uit Roosendaal is een flinke domper voor de ondernemers op De Stok. Zij willen dat de gemeente snel met een oplossing komt. ,,Dat hopen we niet. We rékenen erop.”

9 november