Vluchtelingen in sporthal: organisator Fout XXL vreest financiële problemen

RUCPHEN - De noodopvang voor 75 vluchtelingen in sporthal De Vijfsprong brengt het Bredase boekingskantoor BD Bookings in de problemen. De vijfde editie van de foute party Fout XXL kan op 5 november niet doorgaan.

Vrijdagavond werd Barry Daamen, de man achter BD Bookings en het concept Fout XXL door de gemeente Rucphen nog snel geïnformeerd over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in De Vijfsprong. Vanaf 1 oktober tot medio december is de sporthal daardoor niet te gebruiken voor zaalsporters of voor evenementen.

Veel evenementen zijn er niet meer in de nogal gedateerde sportzaal van Laco. Voor Bredanaar Daamen was de ruimte ideaal om het jaarlijkse foute feest te organiseren. ,,In Rucphen zijn we in 2018 begonnen met een Nederlandstalige feestavond, een jaar later kwam daar Fout XXL bij. Inmiddels hebben we die formule over diverse plaatsen in West-Brabant uitgerold, maar de grootste feesten zijn nog steeds in Rucphen.’’

Kaartverkoop was al in volle gang

Hij beschouwt het als de bakermat van zijn entertainmentbureau. Voor 5 november was alles in gereedheid. De artiesten geboekt, personeel voor horeca en beveiliging ingehuurd, podia, licht en geluid gereserveerd. Daamen: ,,Ook de kaartverkoop was al in volle gang. Van de 800 beschikbare kaarten hadden we er nog maar amper over.’’

Quote De gemeente had ons heus al eerder kunnen informeren. Dit valt ons rauw op ons dak Barry Daamen

Op de foute party’s is niet alleen de muziek ‘fout’ ook het publiek verkleedt zich in aussies, panterjurkjes of retro hippie pakken. In Rucphen waren onder meer Mental Theo, Jan Biggel en Vieze Jack geboekt. De mededeling kwam voor Daamen als complete verrassing. ,,Ik weet ook wel dat de huisvesting van vluchtelingen veel flexibiliteit vraagt, maar de gemeente had ons heus al eerder kunnen informeren. Dit valt ons rauw op ons dak.”

Feesttent op parkeerterrein is een optie

Hij kan de schade nog niet overzien. ,,Anderhalve maand tevoren alles annuleren gaat me flink geld kosten. Ik ga ervan uit dat de gemeente deze week contact met ons opneemt om de alternatieven te bekijken. Een feesttent op het parkeerterrein voor de sporthal zou wat mij betreft een optie kunnen zijn.’’

Vooruitkijkend naar de toekomst van de BD-feesten was Daamen toch al op zoek naar andere mogelijkheden. ,,Met de komst van het nieuwe zwembad verliest De Vijfsprong begin volgend jaar haar functie als sportcomplex. Ik vermoed dat de gemeente voor sloop gaat. Het was misschien beter geweest om de opvang pas in januari uit te voeren, want dan was het contract met Laco toch afgelopen.’’

Gemeente vraagt om begrip voor situatie

Woordvoerster Agnes Bogers van de gemeente zegt dat er zeker met alle gebruikers van de sporthal snel contact wordt gezocht. ,,We vragen hen even begrip te hebben voor de situatie. Er komt ineens veel op de gemeente af, de voorbereidingen voor de opvang zijn in volle gang. Met gebruikers en organisatoren gaan we weldra in gesprek voor een passende oplossing gedurende de 2,5 maand opvang.”