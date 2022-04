Voetbalclub Victoria '03 wil af van Bene Merenti; gemeente denkt mee aan herbestemming

Het bestuur van Victoria '03 heeft contact gezocht met de gemeente Halderberge om het karakteristieke pand over te nemen. Voor het zover is gaat het college eerst de staat van onderhoud meten en de huidige waarde van het precies 150 jaar oude pand te bepalen. ,,Dat doen we samen met het clubbestuur’’, aldus wethouder Hans Wierikx. Bestuur en college ondertekenen daartoe een intentieovereenkomst.

Casino 1872

De fraaie Italiaanse naam refereert aan het gebouw direct voor de toegangspoort van sportpark Albano. Het is gebouwd in 1872 als buitenverblijf voor de broeders van Saint Louis. Later deed Bene Merenti dienst als ontspanningszaal voor de jongens van de Mariacongregatie en vervolgens werd het kantine van VV Oudenbosch met broeder Van de Poll achter de bar. Ook de bestuurskamer was in het okergele, rechthoekige gebouw, waarop nog steeds het opschrift Casino 1872 - Ben Merenti te lezen is.

Quote Het pand is wel oud, maar staat niet op de monumenten­lijst Hans Wierikx, Wethouder Halderberge

Nadat de voetbalclubs VV Oudenbosch en VES fuseerden tot Victoria '03 werden de voetbalvelden enigszins verlegd en keek de supporters vanaf Bene Merenti niet meer uit op het hoofdveld. De kantine degradeerde tot opslagruimte. Wierikx: ,,De club wil nu een werkloods op eigen terrein en de oude opslagruimte afstoten. Het pand is wel oud, maar staat niet op de monumentenlijst. We gaan onderzoeken of er een maatschappelijke bestemming aan te geven valt.’’

Eerder wees ook heemkundekring Broeder Christofoor op het historisch belang van Bene Merenti met als doel het gebouw van sloop te behoeden.

Volledig scherm Bene Merenti, Oudenbosch © Wim van den Broek