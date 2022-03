Voor een toiletbezoek moet je in Roosendaal zijn, niet in Geertruidenberg

In Roosendaal is er werk van gemaakt

Roosendaal heeft een voorbeeldfunctie in Brabant. Dat was niet altijd zo. De gemeente stond tot 2021 in de top van meest-onvriendelijk wat betreft toiletten. Vorig jaar heeft het bestuur daar werk van gemaakt en inmiddels telt de gemeente 41 plekken. Daarvoor zijn samenwerkingen aangegaan met ondernemers in de stad en dorpen, buurthuizen en horeca in het buitengebied. ,,We hadden dit niet kunnen realiseren zonder hen", reageert wethouder Klaar Koenraad.