Voorzitster oudervereniging basisschool gaat er met de kas vandoor: ‘Dit is stelen van kinderen’

Het geld dat de oudervereniging ophaalt, wordt ingezet voor de financiering van activiteiten en uitstapjes. Ouders betalen een vrijwillige bijdrage van 35 euro per schooljaar. Maar de ongeveer 275 leerlingen op De Klinkert hoeven niet bang te zijn dat vieringen of het schoolreisje niet meer doorgaan, bezweert schooldirecteur Ron Kruis. ,,Kinderen mogen hier niet de dupe van worden. De school heeft nog wel een spaarpotje om uit te putten als dat nodig is.” Aan het begin van ieder schooljaar maken schooldirecteur en oudervereniging een overzicht van de gewenste activiteiten. Dan wordt bekeken wie wat betaalt.



Het nieuws is zowel bij Kruis als bij het overkoepelende schoolbestuur, de Borgesiusstichting, ingeslagen als een bom. ,,Maar punt is dat school en bestuur er formeel buiten staan. De oudervereniging is onafhankelijk en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Laat onverlet dat dit voor iedereen heel vervelend is en dat we bezien hoe dit opgelost kan worden”, zegt bestuursvoorzitter Jos Krebbekx die nooit eerder een verduisteringszaak op zijn scholen meemaakte. ,,En hopelijk is het ook meteen de laatste keer.”



Vanwege de kerstvakantie zijn de ouders van de leerlingen op De Klinkert nog niet geïnformeerd. Dat gebeurt dit weekend in de nieuwsbrief die wordt verspreid, aldus directeur Kruis. De oudervereniging belegt donderdag 10 januari vanaf 19.30 uur een ledenvergadering om ouders volledige openheid van zaken te geven.