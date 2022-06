Vrouw (30) uit Roosendaal opgepakt vanwege diefstal scooter

ROOSENDAAL - Een 30-jarige vrouw is vrijdagavond aangehouden in Roosendaal omdat zij ervan verdacht wordt een scooter te hebben gestolen in Goes.

Een omwonende van de Amarildijk in Roosendaal deed vrijdagochtend 10 juni melding van een verdachte situatie. Twee mensen zouden zich verdacht gedragen nabij een scooter. Agenten die ter plaatse waren troffen een man en een vrouw aan die een ongeloofwaardig verhaal vertelde over de herkomst van de scooter. Het voertuig werd in beslag genomen en de politie startte een onderzoek.

Omdat de scooter nog niet als gestolen was opgegeven, konden de man en vrouw nog niet als verdachte opgegeven worden. Hun gegevens werden wel genoteerd.

De politie nam contact op met de tenaamgestelde van de scooter, die in de buurt van Goes bleek te wonen. Hij ontdekte donderdagmiddag 9 juni dat zijn scooter gestolen was en gaf de camerabeelden hiervan door aan de politie. Op de beelden herkenden de agenten de man en vrouw die zij eerder aangesproken hadden.

In overleg met de officier van justitie werd besloten dat de twee personen buiten heterdaad aangehouden konden worden. Daarnaast kon de scooter, die eerder in beslag genomen was, teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar. Die deed vervolgens aangifte bij de politie.

Vrijdagavond surveilleerden agenten rond middernacht in de buurt van parkeerplaats Spuitendonk in Roosendaal. Daar troffen zij de vrouw aan die verdacht werd van de diefstal van de scooter. Ze werd buiten heterdaad aangehouden en werd overgebracht naar een politiecellencomplex. Ze wordt zaterdag gehoord over de zaak.

De gegevens van de andere verdachte zijn bekend bij de politie. Er wordt nog gezocht naar hem.

