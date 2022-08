Vuelta-ontvangst langs Natuurpoort: ‘vaker evenementen op dit terrein’

Meer nog dan andere plaatsen waar de Vuelta-renners in een flits doorheen trokken, was Wouwse Plantage ingesteld op een groots feest. Te beginnen op vrijdagavond met een Ibiza-avond, waarbij de deejays Jantje en Maurice, Bad Berry, Kroescontrol en Jasper in de Weij op zouden treden.

Tak: ,,Helaas moesten we dat feestje te elfder ure afblazen. Alle promotie ten spijt hadden we daags van tevoren slechts 27 kaarten verkocht. DJ Jantje hebben we verplaatst naar de zondag, de gage van de andere artiesten zullen betaald moeten worden.’’

Vamos Holland

De organisatie mikte op vrijdag op het jongere publiek, zaterdag was een feestavond voor iedereen en zondag konden de wielerfans opdraven voor de passage van de Ronde van Spanje, die ook langs de Natuurpoort liep en zo recht door het dorp. Alle ingrediënten voor een pracht weekend waren aanwezig. ,,Dat is het in alle opzichten ook geworden’’, haast Tak zich te zeggen, ,,De valse start is meer dan goed gemaakt met een geweldige Vamos Holand-feest op zaterdag. Artiesten als Belle Perez en René Schuurmans waren in topvorm.’’

Over de zondag heeft Tak al helemaal geen klagen. ,,Zo druk is het nooit eerder geweest op de Pin. Daar ging mijn wielerhart wel even sneller van kloppen. Nadat de renners voorbij waren hebben we nog tot acht uur doorgefeest.’’

Voor de tegenvallende vrijdagavond heeft Tak achteraf wel een verklaring. ,,Er waren grote festivals zoals Lowlands en Decibel met precies onze doelgroep. Daar viel weinig tegenin te brengen.’’ De organisator zegt veel complimenten te hebben gekregen over de inrichting van het terrein bij de Natuurpoort. ,,Het is meestal slechts in gebruik als parkeerterrein voor de boswandelaars, maar het staat tevens te boek als evenemententerrein. Dat we daar zo weinig gebruik van maken, is jammer. Met de Hel van de Pin ligt het te ver buiten het parcours, maar een kermis zou er niet misstaan.’’