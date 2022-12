Vuurwerk naar groep mensen en agenten gegooid: man loopt brandwonden en vrouw gehoorschade op in Roosendaal

Standbeel­den staan er nooit zomaar: ‘Ze zeggen alles over ons’

WOUW - Wat zegt het standbeeld De Bakker over Halsteren, De Papboer over Wouw en De Wolf over Rijen? Wat zit er achter al die beelden op pleinen en straathoeken? Meer dan je denkt. Ze verbeelden vaak de identiteit, zeggen iets over de geschiedenis en het karakter van de plek.

27 november