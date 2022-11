Waar, wanneer en hoe laat komt Sinterklaas aan in Roosendaal en omgeving?

Taxuskever teistert de taxushaag langs de centrum­ring

ROOSENDAAL - Het gaat niet goed met de beplanting van de centrumring in Roosendaal. Op veel stukken is de taxushaag bruin of zelfs al verdwenen. Zoals in de Burgemeester Prinsensingel en de Kloosterstraat, waar de bewoners zich kritisch uitlaten over het groen.

3 november