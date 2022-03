Warm gebed van Oekraïense musici voor Oekraïne: ‘Ook met heavy metal waren we gekomen’

In Prayer voor Ukraine vragen drie Oekraïense musici op indringende muzikale wijze tijdens een zesdaags tournee aandacht voor de toestand in hun land. Oud directeur Cees Langeveld van het Chassé theater kent de Oekraïense sopraan Elena Kuzheleva al 17 jaar. ,,Toen ik informeerde hoe het met haar gaat, hoorde ik dat ze gevlucht was en in Frankrijk terecht was gekomen. Op mijn vraag of ik iets voor haar kon betekenen, zei ze dat ze wilde werken en zingen’’ , vertelt Langeveld.

,,Ik heb daarom concerten georganiseerd waarvoor zij wat geld krijgt om te leven en verder bestemd voor Giro 555. In Oekraïne treedt Elena met een trio op. Die twee mannen mogen het land niet uit omdat ze hun land moeten verdedigen. Elena regelde hier een gelegenheidstrio met de eveneens gevluchte violiste Myroslava Kotorovych uit Kiev en de in Duitsland wonende pianist Artem Yasynskyy. Deze pianist komt uit Donetsk waar zijn vader nog verblijft.’’

Solidariteit

Arie en Mady de Gruyter waren net als veel andere bezoekers puur uit solidariteit naar het concert gekomen. ,,Als ze vanavond heavy metal hadden gebracht, waren we ook gekomen.’’

Het echtpaar noemde het geweldig dat de musici het ondanks de emotionele lading van dit optreden toch een concert op hoog niveau wisten te geven. ,,Het moet erg emotioneel zijn om nu te musiceren. Maar waarschijnlijk verlies je jezelf in de muziek als je eenmaal bezig bent.’’

En dat was inderdaad het geval. Na de intense Serenade van Silvestrov door Kotorovych overrompelde de virtuoze Yasynskyy met de mengeling van boosheid, wanhoop en vooral hoop die hij wist te leggen in de bekendere Busoni Toccata van Bach. In solowerken spaarde hij de vleugel niet om in begeleiding juist opvallend integer te zijn.

In het indringende gebed Se pièta di me non senti van Händel daalde de prachtige stem van Kuzheleva als een engel vanuit een donkere hemel haast mystiek neer. In tedere samenwerking met viool en piano vormde deze smeekbede om medelijden een van de hoogtepunten van de avond. Vanaf donderdagavond is dit concert achtereenvolgens te beluisteren in Waalwijk, Oosterhout, Panningen, Breda en Middelburg.