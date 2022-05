Weer diefstal bij Kasteel van Wouw

Passage Vuelta: bij Rucphena­ren is het Spaans bloed door de aderen blijven stromen

RUCPHEN - Vijf dagen na het Brabantse of Bredase aftellen tot de Vuelta, begint het ook in wielergemeente Rucphen te kriebelen. Dinsdag onthulden de drie wethouders het welkomstspandoek voor de renners uit de Ronde van Spanje. In de etappe van 21 augustus vormen Rucphense wegen een belangrijk onderdeel van het parcours.

17 mei