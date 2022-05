Wéér staat het Sfeerstrand maandenlang leeg: ‘Ik vind het zonde van zo’n toplocatie’

Roosendaal­se burgemees­ter daagt relschop­pers uit op stormbaan van commando’s: 'Best pittig’

ROOSENDAAL - Met een zeer alternatieve aanpak hoopt burgemeester Han van Midden van Roosendaal dat in ieder geval twee gasten uit die stad nooit meer in de fout gaan met vuurwerk. In plaats van een dagje papiertjes rapen of brandweerwagens wassen heeft ie ze de stormbaan van de commando’s op gestuurd.

6 mei