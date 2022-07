Wie verdient dit jaar de Halderbergse Cultuurprijs?

De genomineerden zijn gisteravond verrast in Café Onder de Toren in Oud Gastel door wethouder Joop Kouters. Zij zullen nog even moeten wachten om te horen wie de prijs in ontvangst mag nemen, want traditiegetrouw is de uitreiking de afsluiting van de Halderbergse Cultuurmaand in september.

Genomineerden

Muzikale duizendpoot Paul Buijs is jaren dirigent geweest van het kerkkoor in Hoeven en van Muzikaèl en is initiatiefnemer van het Projectkoor Halderberge. In coronatijd heeft Buijs bovendien het online repeteren veel gemakkelijker gemaakt door in zijn thuisstudio alle muziek in te zingen voor de koren.

Glazenier Ad Engelen heeft naam voor zichzelf gemaakt met zijn glaswerk. Hij wordt hiervoor erg gewaardeerd door zijn opdrachtgevers. Bovendien doet hij mee aan Kunst- en Atelierroute, heeft hij geëxposeerd in de Lambertuskerk in Etten-Leur en de kerk in Oud Gastel en bij Ton Bus in de etalage.

De laatste genomineerde is het Orkest Gastels Fanfare. Deze vereniging heeft dit jaar hoge ogen gegooid met de voorstelling van Disneyfilm The Lion King. Door alle bijdragen van de fanfare tijdens evenementen vindt de gemeente dit een levendige vereniging met bruisende ideeën en niet weg te denken over het dorp.

Jeugdcultuurprijs

Twee inwoners van Stampersgat hebben van Kouters de Aanmoedigingsprijs en de Jeugdcultuurprijs ontvangen. De Aanmoedigingsprijs gaat naar kinderboekenschrijfster Dian van der Veer, terwijl trompettist Rumon Hagenaars de andere onderscheiding krijgt.

Tussen 1 september en 1 oktober kan het publiek stemmen op een van de drie genomineerden via halderbergsecultuurmaand.nl