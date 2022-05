Wielerspatten zonder Stef: zo ging het eraan toe in het Roosendaalse Wielercafé

Red Band-fabrieken in Roosendaal sluiten deuren in ruil voor nieuwe fabriek

ROOSENDAAL - Cloetta, het Zweedse snoepbedrijf achter Red Band-wijngum en Sportlife-kauwgom, gaat zijn twee fabrieken in Roosendaal sluiten. Ook een fabriek in het Belgische Turnhout gaat dicht. Cloetta zegt dat het merendeel van het personeel in die drie fabrieken in de nieuwe fabriek in Nederland aan het werk kan.

