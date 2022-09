Willebrorder is volgens Openbaar Ministerie ‘een van de grootste verkopers van illegaal vuurwerk in Nederland’

De win-winsitua­tie van de sport-bso in Zegge: lekker bewegen na schooltijd

ZEGGE - De buitenschoolse opvang is volop in beweging. Letterlijk in Zegge, waar donderdag een sport-bso geopend is. Na schooltijd niet langer hangen in een bank tot pa of ma je komt ophalen, maar gezonde lichaamsbeweging op de sportvelden van Dioz.

15 september