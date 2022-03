Winkelcentrum De Biggelaar maakt plaats voor woningen en de verlengde Kerkstraat

Politiek Roosendaal wordt ongeduldig: De Biggelaar staat al te lang leeg

ROOSENDAAL - Wie is de eerste ondernemer die zich in het leegstaande winkelcentrum De Biggelaar in Roosendaal gaat vestigen? Wie is het eerste schaap dat over de dam gaat, waarna er meer gaan volgen? Volgens wethouder Cees Lok (VVD) zijn er best wel ondernemers die zich in De Biggelaar willen vestigen. ,,Maar niemand wil de eerste zijn", is zijn mening.

