‘Het oud-NAC lijflied wordt door de geelzwarte oudgedien­den niet ingezet, de minuut stilte hakt erin’

‘En we leven maar ene keer, en als we dood zijn dan niet meer’. Deze wat merkwaardige zin is de aanhef van het clublied van oud-NAC. Het symboliseert de vergankelijkheid van het leven en van het profvoetballer-zijn. Juist de dood was vorige week zondag prominent aanwezig voorafgaand aan de 49e editie van de nieuwjaarswedstrijd Zwart Wit – oud NAC (uitslag 1-5).

8 januari