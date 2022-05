Woningen voor arbeidsmigranten tussen tomatenkassen in Hoeven: ‘Pure noodzaak’

Gastels Fanfare ontroert met bijzondere uitvoering van The Lion King

OUD GASTEL - Met de bijzondere uitvoering van de film The Lion King, zaterdagavond en zondagmiddag, is Gastels Fanfare een nieuwe weg ingeslagen. Na een reeks van een uitbundig Amusant Gastels in de kerk, nu dus tweemaal in ’t Veerhuis een muzikaal en vocaal hoogstandje. Het publiek smaakte het allemaal prima. Intens genieten in een soms muisstille zaal.

15 mei