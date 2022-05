Wouwse geraniummarkt draait weer als vanouds

Dat gaf weer het vertrouwde beeld van mensen die in de rij stonden voor drie gratis geraniums, met dozen en kratten vol bloemen het marktplein afliepen of genoten van de optreden van muzikale ensembles, koren of blaaskapellen.

Markt als herboren

Peter van Oosterbosch van Oranje en zijn vrijwilligers stonden te stralen, want de drukte en het goede weer zorgden er voor dat de geraniummarkt herboren leek. ,,Voortaan is er op de eerste zondag in mei weer volop leven op de Markt, want we willen de traditie van de geraniummarkt in ere houden”, zegt Van Oosterbosch.

Wat wel verdwijnt, is de jaarlijkse geraniumkeuring. Dat is niet meer van deze tijd en bovendien ontbreekt het de muziekvereniging aan mensen die de keuring uit kunnen voeren.

Volledig scherm Corrie van der Gulik is blij met haar geraniums. © Pix4Profs/Marina Popova

Ondertussen worden er beslist niet alleen geraniums verkocht, maar alle soorten potplanten, struiken en bloemen verdwijnen in dozen en auto’s om in de loop van de dag tuinen in de hele regio te sieren.

Werving voor goede doelen

Naast bloemen kunnen bezoekers ook kennis maken met bijzondere planten, is er kunst te koop en proberen goede doelen leden en donateurs te werven. Voorzitter Peter van Steekelenburg van de stichting Behoud Lambertuskerk Wouw, brengt oude leien van de kerk aan de man en werft donateurs, want de restauratie van het middenschip van de Wouwse kerk vereist nog enkele miljoenen.

Ook de Wouwse molen is aanwezig en op verschillende terrasjes doen bezoekers zich te goed aan een drankje en een hapje. Voor dat hapje kan men ook bij enkele kramen terecht waar asperges en aardbeien verkocht worden en goed van de hand gaan.

De conclusie is: volgend jaar weer en dan op zondag 7 mei 2023.

Volledig scherm De harmonie verzorgde het muzikale vermaak tussen de bloemen door. © Pix4Profs/Marina Popova

