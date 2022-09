Wouwse Lambertuskerk viert dit weekend drie keer feest

Werkplaats Roosendaal B.V. is failliet, 21 ontslagen: ‘Dit was onafwend­baar’

ROOSENDAAL - Werkplaats Roosendaal B.V. is failliet. De 21 medewerkers, die werkzaam waren in de monumentale locloods nabij het spoor is ontslag aangezegd. ,,Al met al was dit onafwendbaar.’’

16:02