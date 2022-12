Zwakbegaafde Willebrorder ‘gijzelt’ zijn aan GHB verslaafde dochter

Winkeldief jat drank bij supermarkt in Roosendaal en slaat beveiliger in gezicht

ROOSENDAAL - Een 29-jarige man uit Roosendaal is zondag opgepakt nadat hij de beveiliger van een supermarkt in zijn gezicht had geslagen. De man had kort daarvoor twee flessen drank gestolen bij de winkel, meldt de politie.

