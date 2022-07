Zwembad Rucphen verrijst precies op oude plek van het bad; ‘scheelt weer een flinke kuil graven’

En ook de betonnen bak, die in november gevuld gaat worden met zo'n 910.000 liter zwemwater is al gereed. ,,Het wachten is na de bouwvak op de tegelzetter, die heeft hier wel even werk’’, aldus projectleider Gerco Vonk van Van Baaren aannemers uit Schoonhoven.

Van een groene ligweide is nu weinig te merken. Containers, bouwketen en -materialen nemen het grasveld tijdelijk in beslag. Vonk: ,,Na de bouwvak komt er ruimte om zowel het spraypark aan te leggen als de ligweide in te zaaien.’’

Betonnen bak

Bijltje

Uitvoerder Van Leeuwen kijkt straks vooral naar de waterbak zelf en of die voldoende waterdicht is. ,,Altijd een spannend moment, gelukkig hakken we wel vaker met dit bijltje.’’ Het bouwbedrijf in Schoonhoven wordt de laatste jaren steeds vaker ingeschakeld voor de aanleg van zwembaden in ons land, maar ook in Duitsland. ,,Wellicht omdat we weer dichterbij huis op vakantie gaan, al zijn er natuurlijk ook veel baden na een jaar of veertig afgeschreven.’’