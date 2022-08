Zwemmers van Laco-bad Rucphen wensen sauna en stoombad in nieuwe zwembad

Inmiddels heeft ze 150 handtekeningen verzameld: van particuliere zwemmers zoals zij en van sympathisanten. De inwoonster van Schijf realiseert zich dat het verzoek rijkelijk laat komt; de bouw van het bad is immers al in volle gang. ,,Toen ik hoorde dat zwemvereniging De Flippers bij de aanloop naar het zwembad alle wensen had overlegd, dacht ik: waarom is de ‘gewone gebruiker’ niets gevraagd?”