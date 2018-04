1 aprilgrap wordt serieus: standbeeld van Ronnie Flex

,,Het was een grap, maar het zou hartstikke gaaf zijn als dit lukt", vindt Van Weegberg. ,,Ronnie Flex is echt een voorbeeld voor jongeren. Hij had een wietverslaving, daar is hij van af en hij is daar heel open over. Hij zegt goede dingen in zijn nummers én hij stemt op GroenLinks, zo heeft hij in een van z'n nummers verklapt. We willen hem graag in het zonnetje zetten."



Dwars is van plan om de petitie over een paar weken aan te bieden aan de gemeente Capelle aan den IJssel.