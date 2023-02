10 Rotterdammers, één lange tafel: Leon en Ruud organiseren bijzondere diners

de kwestie Kinderen ‘belonen’ met bon voor goed gedrag? Lezers: ‘Prima actie, zouden meer agenten moeten doen’

Een ‘bon’ van de wijkagent krijgen, omdat je netjes je afval in een prullenbak gooit? Of omdat je niet met je fiets door een voetgangersgebied knalt? Wijkagent Alex Glijn uit Schiedam schrijft er grif een bon voor uit. Een bon goed voor een patatje bij de lokale frietkraam of die toegang geeft tot een groot kinderfeest. We vroegen U als lezer naar uw mening: ,,Een mooie actie, belonen als je iets goed hebt gedaan. Ook met ’n patatje!’’

