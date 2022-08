13-jarige jongen op klaarlichte dag onder bedreiging van vuurwapen beroofd door twee tieners

De jongen liep tussen twee portiekflats aan de zijde van de Olympiaweg toen hij werd ingesloten door de twee overvallers. De politie vermoedt dat zij vanaf de Baarschootsekreek kwamen. De tieners bedreigden de jongen met een vuurwapen en riepen dat hij zijn tas, waar enkele waardevolle spullen in zaten, moest afstaan. Dit deed het slachtoffer, waarna zijn belagers via de Peitkreek wegrenden in de richting van de Baarschootsekreek. De politie heeft de twee jongens nog niet in de kraag kunnen vatten, ondanks de inzet van een politiehelikopter.

De politie heeft via Burgernet inmiddels de hulp ingeschakeld van burgers. Beide daders zijn vermoedelijk rond de 16 à 17 jaar oud en ongeveer 1.80 meter lang. Ze hebben een tenger postuur en waren allebei geheel in het donker gekleed. Een van hen droeg een bivakmuts, de ander had zijn capuchon opgetrokken tot aan zijn neus.

Buurtonderzoek

De politie heeft direct na de melding buurtonderzoek uitgevoerd. De recherche onderzoekt nu camerabeelden. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De politie komt graag in contact met mensen die hier meer informatie over hebben. Ook mensen die iets gezien of gehoord hebben of camerabeelden hebben in de omgeving van de Peitkreek, de Krabbekreek of de Baarschootsekreek, worden gevraagd om zich te melden.