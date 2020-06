13-jarige knul loopt ziekenhuis in met steekwond; vermoedelijk neergestoken in winkelcentrum

UPDATEEen 13-jarige knul met een steekwond is zondagmiddag het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam binnengelopen. De Rotterdammer is vermoedelijk kort daarvoor door twee minderjarigen neergestoken in winkelcentrum Zuidplein, op een steenworp afstand van het hospitaal. Het duo is nog niet opgepakt.