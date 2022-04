16-jarige jongen uit Krimpen aangehouden na weggooien vuurwapen, waarschuwingsschot gelost

Drie jaar hebben ze er op moeten wachten, maar eindelijk is kermis terug in Oud-Beijerland: ‘Dit is top’

De kermis is weer neergestreken in Oud-Beijerland. Bijna drie jaar lang was de ‘vaste kliek’ kermisexploitanten niet actief in het Spuidorp. ,,Ik ben benieuwd naar de vaste klanten. Misschien hebben sommigen nu een baby of zelfs al een peutertje bij zich.’’

19:22