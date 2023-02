17-jarige Rotterdammer opgepakt voor vuurwapenbezit, bleek neppistool voor carnaval

met video Saad bouwt met Henri aan modelspoor­baan: de een is blind en de ander oefent Nederlands

Of hij nu elektriciteitsnoertjes aan elkaar knoopt of de rails legt: voor Henri Brendel (69) is er niets leuker dan aan zijn modelspoorbaan bouwen. Hoewel hij al twintig jaar blind is, geniet hij onverminderd van zijn hobby. Die hobby deelt hij met de 30-jarige Syrische vluchteling Saad Alkassoum, die tijdens het bouwen de Nederlandse taal oppikt.