18 jaar cel voor moord op Bianca van Es: ‘Dochtertje zal haar moeder nooit leren kennen’

Barendrechter Stephan K. is vandaag veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor het ombrengen van zijn ex-vriendin Bianca van Es (29). Hij doodde haar op 29 november 2018 in haar appartement aan de Luntershoek in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. De verdachte ontkende iets met de moord te maken te hebben, maar de rechtbank gelooft hem niet. De rechter stelt dat K. zijn ex op een ‘geraffineerde en gewetenloze wijze’ heeft vermoord. De familie van het slachtoffer reageerde opgelucht op de veroordeling.

De gevangenisstraf is conform de eis, maar de rechtbank opende daarnaast ook de mogelijkheid dat K. na het uitzitten van zijn straf onder toezicht komt te staan. Verder moet K. de moeder van Van Es 17.500 euro shockschade betalen en de nu 3-jarige dochter van Bianca 25.000 euro om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien.

De ouders van Van Es vonden hun levenloze dochter de ochtend na de moord in het appartement op de vierde etage. De gaspit van het gasfornuis stond volledig opengedraaid. De destijds 2-jarige dochter van het slachtoffer lag nog in bed en bleef ongedeerd. Van Es had een week eerder de relatie met K. beëindigd vanwege zijn leugens. Zo sloot hij zonder haar medeweten een lening af op haar naam. Van Es stond op het punt aangifte te doen bij de politie tegen de Barendrechter, die al jarenlang liegend en bedriegend door het leven gaat.

Verstikking

Hoe K. zijn ex-vriendin om het leven bracht, blijft een vraagteken. De patholoog kon daar geen uitsluitsel over geven. De rechtbank gaat uit van verstikking, mogelijk met een sierkussen, of verwurging. Van Es had ook een pinda-allergie, maar in haar maag werden geen sporen daarvan gevonden. Wel vond de patholoog verwondingen op haar lichaam, onder meer aan haar hals en borst, die zouden kunnen duiden op een worsteling.

Quote Het grootste gemis zit bij het dochtertje. Zij zal haar moeder nooit leren kennen Rechter Na het uitspreken van het vonnis in de Dordtse rechtbank ging een golf van verlichting door de zaal, waar familie en vrienden van het slachtoffer zich hadden verzameld.,,De familie is ontzettend blij met het vonnis’’, aldus advocate Nelleke Stolk die namens de familie reageerde. ,,Het is een bevestiging van wat ze al dachten en geeft hen erkenning. Ze hebben nu een basis om het een plekje te gaan geven. De 3-jarige dochter van Bianca mist haar moeder nog elke dag. De moeder van Bianca is al onder behandeling en de voor de vader is deze uitspraak ook het moment om daarmee te beginnen.’’

In beroep

De familie berust erin dat ze nooit exact zullen weten hoe Van Es om het leven is gebracht. ,,Natuurlijk wil de familie dat wel weten, maar Stephan gaat dat antwoord niet geven. Ook niet als hij in beroep gaat tegen het vonnis, iets waar de familie rekening mee houdt’’, aldus Stolk.

De rechter rekende K. zwaar aan dat hij Van Es dood achterliet, terwijl zich in de woning nog haar 2-jarige dochtertje bevond. Het werkte volgens de rechtbank strafverhogend. ,,U heeft zich niet bekommerd om de aanwezigheid van het 2-jarig dochtertje’’, aldus de rechter. ,,Ze sliep, maar stel dat ze was wakker geworden en de gang op was gelopen. Dan was ze tegen haar moeder aangelopen. Daar moet je niet over nadenken.’’ Ook wees de rechtbank op het enorme leed voor de familie van Van Es. ,,Het grootste gemis zit bij het dochtertje. Zij zal haar moeder nooit leren kennen.’’

Dodelijke vloeistoffen

Hoewel de exacte toedracht van de moord niet bekend is, stapelden zich de bewijzen tegen K. op. Hij was de laatste die Van Es in levende lijve zag, K. had in de dagen voor de moord op internet gezocht op termen als ‘dodelijke vloeistoffen’, ‘wurgen zonder sporen’ en ‘doden met een kussen’. Volgens K. kwam dat omdat hij zelfmoord overwoog. De rechtbank stelde dat dit niet opging bij de zoekterm ‘pinda door koffie mengen’, want K. was niet allergisch voor pinda. Verder had Van Es dna van K. onder haar nagels. K. had een kras op zijn pols, volgens de verdachte doordat de hond van een andere ex hem zou hebben gekrabd. De rechtbank noemde die verklaring op basis van haar getuigenverklaring uiterst onwaarschijnlijk. Ook keek K. in de uren na de moord liefst 14 keer op zijn telefoon naar 112-meldingen.

Bovendien werden er sleepsporen in de woning gevonden, een van de redenen waarom de rechtbank een natuurlijke dood van Bianca van Es uitsluit. ,,Daar is geen reëel scenario voor’’, aldus de rechtbank. ,,Waarom heeft degene die haar heeft versleept dan niet 112 gebeld? Toeval bestaat, maar dit is te veel toeval.’’