18-jarige Rotterdammer gearresteerd voor liquidatie Beverwaard

Beelden brute overvallers kapsalon in openbaarheid

13 februari De politie heeft beelden van een gewapende overval op de Rotterdamse kapsalon l’Art de Coiffure in de openbaarheid gebracht in de hoop dat de daders worden herkend. De beelden zijn vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht getoond. De overvallers zijn nog steeds spoorloos.