2021 breekt cocaïnerecords: 70.571 kilo gevonden in Rotterdamse haven

In 2021 is een dubieus record gebroken: niet eerder werd zó veel cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. Uit de jaarcijfers van het Openbare Ministerie blijkt maandag dat er in totaal 70.571 kilo cocaïne is aangetroffen. De geschatte straatwaarde: ruim 5 miljard euro.

De drugs werden onderschept door het Hit and Run Cargo-team (HARC), een samenwerking tussen de douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam. Het totaal valt 74 procent hoger uit dan de cocaïnevondst in 2020.

Opvallend is de omvang van de in beslag genomen partijen drugs. In het hele jaar werden 22 drugsvondsten van boven de 1000 kilo gedaan. Op de valreep stuitte douaniers eind december nog op een recordvangst van 4180 kilo coke in een container met bananen.

Volledig scherm De cocaïnevondst van donderdag 30 december 2021. © OM Rotterdam

Uithalers

Belangrijke pionnen in de drugssmokkel zijn de zogenaamde ‘uithalers’. Dit zijn handlangers die in opdracht van een criminele organisatie het haventerrein opsluipen, containers openbreken en de meegesmokkelde drugs eruit halen. Deze uithalers werden in 2021 op een recordaantal momenten betrapt. In heel het jaar werden volgens het OM 400 aanhoudingen verricht. Het ging daarentegen maar om 198 personen. Een flink deel werd meer dan eens aangehouden. Eén persoon zelfs wel negen keer.

Onbeperkte aanvoer

Al die duizenden kilo's zijn moeilijk te duiden, vertelde hoofdofficier van justitie, Hugo Hillenaar, dit weekend nog aan het AD. ,,Het liefst zou ik zeggen: we zijn succesvoller geworden in onze aanpak. En ik denk dat dat zeker een deel van het antwoord is. Tegelijkertijd heb ik niet de illusie dat we het probleem aan het oplossen zijn. We strijden tegen een onbeperkte aanvoer: de afgelopen jaren is de productie in Zuid-Amerika verdubbeld.”

Ook corrupte havenmedewerkers en ambtenaren zijn belangrijke schakels in de drugssmokkel.

